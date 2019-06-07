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أعلنت شركة جوجل Google عن فتح باب الطلب المسبق لخدمة البث المباشر للألعاب (إستاديا) Stadia، وكشفت المزيد من التفاصيل عن الخدمة المنتظرة، والمتوقع أن تغير جذريا من سوق أجهزة وألعاب الفيديو، كما كشفت جوجل عن الموعد الرسمي الذي حددته لإطلاق الخدمة.
وقالت جوجل إنها ستطلق خدمة (إستاديا) رسميا في نوفمبر القادم، مع أكثر من 30 لعبة مما لا يقل عن 21 ناشرا للألعاب، بما في ذلك (إلكترونيك آرتس) EA.
وقالت جوجل بأن خدمتها (إستاديا) ستعمل عبر أي هاتف أو كمبيوتر أو جهاز لوحي أو تلفزيون يتم فتح متصفح كروم عليه، حيث يتم اللعب عبر المتصفح المتصل بحواسيب وخوادم جوجل عبر الإنترنت، وسوف يمكن للمستخدمين اللعب، إما مجانا عبر خدمة (إستاديا بيس) Stadia Base، والتي تبث الألعاب بدقة 1080p، أو عبر الاشتراك في خدمة (إستاديا برو) Stadio Bro، والتي تبث الألعاب بدقة 4K.
وقالت جوجل أن حزمة (إستاديا فاوندرز إيديشن) Stadia Founder’s Edition سوف تتوفر بسعر 129.99 دولارا أمريكيا (2,200 جنيها مصريا تقريبا)، وذلك في 14 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وأنها تشمل ما قيمته 300 دولار أمريكي من الأجهزة والألعاب، وتشمل 3 أشهر من الاشتراك في خدمة (إستاديا برو)، ووحدة خاصة بالتحكم في الألعاب، ووحدة بث الوسائط المتعددة (كرومكاست ألترا) Chromecast Ultra لأجهزة التلفزيون، بالإضافة إلى إهداء اشتراك هدية لصديق في (إستاديا برو).
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تكشف تفاصيل خدمة البث المباشر للألعاب Stadia وتعلن عن موعد إطلاقها الرسمي وأسعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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