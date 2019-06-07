شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ستسمح برحلات خاصة لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أن إدارة الطيران والفضاء (ناسا) سوف تسمح لمدنيين بالقيام برحلات لمحطة الفضاء الدولية لتتراجع بذلك عن حظر قائم منذ فترة طويلة على وجود سياح على متن المحطة.
وأضافت الصحيفة أن ناسا أعلنت ذلك في مؤتمر صحفي وقالت إن الأمور المتعلقة بتكلفة وترتيبات نقل طواقم إلى المحطة في الفضاء ستترك لبوينج وسبيس إكس اللتين استأجرتهما ناسا لترتيب مثل تلك الرحلات.
وقالت الصحيفة، إن ناسا ستحدد أسعارًا للطعام والاتصالات سيتحملها السائح فور وصوله للمحطة وهو ما قد يكلفه مبلغًا يصل إلى نحو 35 ألف دولار لليلة.
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