شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح ميزة جديدة لإضافة كلمات الأغانى بالـStories والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف تطبيق مشاركة الصور "إنستجرام "ميزة جديدة للمستخدمين تمكنهم من إضافة كلمات الأغانى إلى قصصهم.

ووفقًا لموقع BILLBOARD الأمريكى، يمكن استخدام تلك الميزة عن طريق اختيار أى أغنية من مكتبة الأغانى المتوفرة بالتطبيق، ومن ثم ستظهر الكلمات بشكل تلقائى، ويمكن بعد ذلك اختيار رسوم متحركة ونمط الخط الذى تريده.

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وأعلن إنستجرام أن الميزة ستكون متوفرة فى 40 دولة يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى مكتبة الأغانى الخاصة بالتطبيق.

ومن الممكن أن تساعد هذه الميزة إنستجرام على منافسة تطبيق Tiktok، الذى حقق نجاحًا كبيرًا بين الشباب بسبب دعمه الموسيقى فى مقاطع الفيديو القصيرة.

جدير بالذكر حصلت "فيس بوك" المالكة لتطبيق ‘نستجرام فى السابق على صفقات ترخيص من عدة شركات موسيقية مثل Universal Music Group وSony Music Entertainment وWarner Music Group والعديد من الشركات الأخرى لتوفير الكثير من المزايا بالقصص.