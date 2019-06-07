شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة بريطانية تدرس بيانات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعى لمنع الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط جامعة فى المملكة المتحدة لتحليل بيانات الطلاب الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى للمساعدة فى منع انتحار الطلاب.

وستقوم جامعة نورثمبريا ومجموعة من المنظمات بجمع البيانات من حسابات التواصل الاجتماعى للطلاب لإنشاء "أداة الإنذار المبكر"، والتى ستستخدم لتحديد الطلاب الذين يعانون من أزمة نفسية، حتى تتمكن الجامعة من تقديم المساعدات لهم.

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ونقلًا عن موقع "إنجادجيت"الأمريكى، فإن الجامعة تدرس بالفعل بيانات مثل الصفوف الدراسية وحضور المحاضرات واستخدام المكتبة للوصول إلى مشاكل الصحة العقلية المحتملة، كما سيسمح التمويل المقدم من مكتب الطلاب للباحثين بتطوير المزيد من البيانات.

وبالنظر إلى أن معظم الطلاب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى بشكل متزايد، فقد تكون البيانات أكثر ثقة، لكن ليس من الواضح بالضبط ما هى البيانات التى ستجمعها الجامعة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالطلاب.

وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف من مراقبة حسابات الطلاب وانتهاك خصوصيتهم، قال مصدر جامعى إن البيانات ستكون محمية، لذلك سيتعين على الطلاب الموافقة على مشاركة أى بيانات.