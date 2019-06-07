شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإرسال طائرة هليكوبتر لكوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن ترسل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا طائرة هليكوبتر إلى كوكب المريخ مع مركبة الفضاء Mars 2020، التى تهدف إلى الهبوط على الكوكب الأحمر فى عام 2021، واجتازت الطائرة المروحية مؤخرًا عددًا من الاختبارات الرئيسية، لكن ناسا وضعت اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى المريخ.

إذ تم تركيب لوحة شمسية جديدة فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا فى مايو الماضى، وأجريت بعض الاختبارات التى تساعدها فى الطيران عبر الغلاف الجوى الرقيق للكوكب الأحمر.

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طائرة المريخ

ووفقًا لموقع "مترو" البريطانى، الطائرة الجديدة لا يجب أن تتعامل مع تربة المريخ الخطرة مثل المركبات الروبوتية الأخرى، وبدلاً من ذلك ستتواجد حول الكوكب لتوفر لناسا فرصة لمسح المنحدرات عن قرب، والتسلل إلى الكهوف والهبوط فى أماكن يصعب الوصول إليها.

وتشير التقارير إلى أن المروحية المستقبلية ستزن 1.8 كجم فقط، وتأتى مزودة بكاميرا عالية الدقة، وستوفر الكاميرا إمكانية الفحص الجوى فى جو المريخ، وقال ميمى أونج مدير المشروع فى مختبر الدفع النفاث التابع لـ ناسا: "نتوقع استكمال اختباراتنا النهائية وتحسيناتنا للمروحية حتى تكون قادرة على الطيران فوق المريخ".