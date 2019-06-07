شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تطبيق "تليجرام" يتخلى عن الطعام نهائيًا ويستبدله بالماء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى مؤسس تطبيق Telegram الشهير عن تناول الطعام على أمل الخروج بأفكار جديدة لتطبيق المراسلة، ويكشف تقرير من صحيفة "اندبندنت" البريطانية، عن أن "بافيل دوروف" الذى يشار إليه أحيانًا باسم "مارك زوكربيرج الروسى" عاش بعد تأسيس الشبكة الاجتماعية فى منفى عن بلده الأصلى منذ عام 2014 بعد رفضه السماح للسلطات بالوصول إلى بيانات الأشخاص الخاصة.

ويعرف دوروف بقيوده الغذائية، حيث تخلى عن الكافيين واللحوم والمخدرات والكحول والوجبات السريعة منذ أكثر من 15 عامًا، وكشف الشهر الماضى عن أنه كان يحد من الطعام ويعتمد على الأسماك والمأكولات البحرية، لكنه أعلن أمس الخميس أنه تخلى عن الطعام تمامًا.

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مؤسس تليجرام

وقال دوروف: "هذا الشهر أحاول شيئًا أكثر تطرفًا، مع عدم تناول أى طعام على الإطلاق"، وأضاف: "لقد كنت أقوم بتناول الماء خلال الأيام الستة الماضية وأشعر أننى بحالة جيدة حتى الآن، ونظرًا لأن استهلاك الغذاء الصفرى يحسن وضوح الفكر، فقد أنجزت أيضًا العديد من الأشياء".

يذكر أن هذه الطريقة لا ينصح بها المتخصصون فى المجال الطبى، وهناك أدلة قليلة تشير إلى أنه قد يزيد من الإبداع.

وتحذر NHS من أن الصيام عن الطعام المتقطع يأتى مع العديد من المخاطر الصحية، مثل حرقة المعدة، ويمكن أن يؤدى أيضًا إلى اضطرابات الأكل، وتشير إلى أنه يمكن للشخص أن يستمر لمدة ثلاث دقائق تقريبًا بدون أكسجين وثلاثة أيام بدون ماء وثلاثة أسابيع دون طعام قبل أن يموت. وقدرة الشخص على البقاء على قيد الحياة دون هذه الضروريات تعتمد على حالته البدنية.