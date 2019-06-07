سامسونج تقلص معدل إنتاج هواتفها الذكية في الصين بسبب تراجع الطلب

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل على شركة سامسونج على تقليص معدل الإنتاج في مصنعها الوحيد للهواتف الذكية المتواجد في مدينة هويتشو الصينية، وذلك بعد أقل من 12 شهرًا على إغلاق مصنعها الآخر المتواجد في مدينة تيانجين. ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، فالسبب الرئيسي الذي دفع شركة سامسونج للقيام بذلك هو تقلص حصتها في السوق الصيني من 20% إلى 1% في غضون خمس سنوات بسبب المنافسة القوية من الشركات المحلية.

على الرغم من أن مبيعات هواتف سامسونج كانت متدنية في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الشركة حققت زيادة متتابعة بنسبة 40% في الربع الأول من هذا العام فيما يخص عدد الوحدات المباعة. ومع ذلك، إما أن ذلك لا يكفي أو أن شركة سامسونج تعتقد بأنها لا تزال قادرة على إنتاج وحدات كافية حتى بعد تقليص معدل الإنتاج.

قالت مجلة Caixin المالية أن شركة سامسونج بدأت بالفعل في توفير التقاعد الطوعي لموظفيها في مدينة هويتشو. وقال متحدث رسمي بإسم شركة سامسونج في الصين لوكالة الأنباء رويترز أنه ستكون ” هناك بعض التعديلات في حجم الإنتاج والموظفين “، حتى لو نقلت وكالة الأنباء الصينية MyDrivers عن مسؤول في المصنع قوله أن عملية التصنيع تسير بشكل طبيعي. ولم يوضح ما إذا كان المصنع سيُغلق في شهر سبتمبر المقبل، كما إقترحت بعض المصادر المحلية.

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وبغض النظر عن المصانع في الصين، فشركة سامسونج تقوم أيضًا بتصنيع هواتفها الذكية في كل من فيتنام والهند حيث يصل الإنتاج إلى 240 مليون وحدة و67 مليون وحدة على التوالي، ولكن هناك خطط لرفع معدل الإنتاج في مصنع الشركة المتواجد في ولاية أوتار براديش الهندية ليصل إلى 120 مليون وحدة بحلول العام 2021.