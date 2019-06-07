المحكمة الهندية تطلب من Asus عدم إستخدام العلامة التجارية ZenFone في البلاد

فاطمة أيت طالب - دبي - قضت محكمة دلهي العليا بأن شركة Asus إنتهكت علامة تجارية حالية تدعى Zen. تنتمي هذه العلامة التجارية إلى شبكة Telecare Network، التي قدمت الشكوى.

Telecare Network هي شركة محلية تطلق الأسماء Zen و ZenMobile على منتجاتها منذ العام 2008 عندما سعت للحصول على العلامة التجارية. وتزعم الشركة أنه من المرجح أن تؤدي العلامة التجارية ZenFone إلى ” إرباك أذهان الجمهور “.

وعلاوة على ذلك، تدعي شركة Telecare Network أن Asus قد إستخدمت إسم Zen للإستفادة من سمعتها الجيدة عندما دخلت إلى السوق الهندي في العام 2014. من ناحية أخرى، تقول شركة Asus أن كلمة Zen شائعة ولديها جذور في البودية. ومع ذلك، حكمت المحكمة لصالح لشركة Telecare Network.

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الآن، سيتوجب على شركة Asus إما الفوز بالجلسة التالية في 10 يوليو أو تغيير علامتها التجارية في البلاد حتى تتمكن من الإستمرار في بيع هواتفها الذكية هناك. وتأتي هذه الأخبار مباشرة قبل إطلاق الهاتف Asus ZenFone 6 في الهند، لذا يبقى أن نرى ما إذا كان حكم المحكمة سيؤثر على جدول الإطلاق.