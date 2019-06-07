ZTE تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم ثقبين منفصلين في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قررت العديد من الشركات اللجوء إلى الكاميرات الدوارة والمنبثقة والشاشات القابلة للسحب، فقد قررت بعض الشركات مثل موتورولا وسامسونج وHuawei أن تتجه صوب الكاميرات المدرجة في الثقوب على مستوى الشاشات. في حين أن الأجهزة التي رأيناها حتى الآن من هذه الشركات تحتوي على ثقب واحد فقط، فقد تردد الآن أن شركة ZTE تخطط لإستخدام ثقبين منفصلين في أحد هواتفها الذكية القادمة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، على الأقل هذا ما تشير إليه براءة إختراع جديدة سجلتها الشركة الصينية مؤخرًا تحت إسمها.

قامت شركة ZTE بتقديم براءة الإختراع هذه للإدارة الصينية للملكية الفكرية المعروفة إختصارًا بإسم CNIPA، وهي الإدارة التي منحت حقوق إمتلاك براءة الإختراع هذه لشركة ZTE يوم أمس فقط.

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يكشف التصميم العام أن هذا الهاتف سيكون عاديًا في الجوانب الأخرى، فهو يظهر مع أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن، ومنافذ مكبرات الصوت ومنفذ USB Type-C في الأسفل، وكاميرا مزدوجة مع فلاش LED في الخلف.