شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تلتقط صورة مذهلة لدوامة على المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا يوم 29 مايو صورة مذهلة للمشترى خلال رحلتها العشرين للكوكب، إذ أظهرت الصورة دوامة داكنة فى الغلاف الجوى الخاص بالكوكب.

وأوضحت ناسا أن هذه الصورة التقطت على بعد 9200 ميل عن القمم السحابية للكوكب، وأظهرت بعض الصور الأخرى وجود سحب ساطعة وعالية منتفخة مع إضاءة الشمس.

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ووفقًا لموقع "مترو" البريطانى، عالج العالمان جيرالد إيشستادت وسان دوران، الصورة باستخدام البيانات التى حصل عليها كاميرا جونو، وأطلقوا عليه اسم Jupiter Abyss

وصرحت ناسا بأنه يمكن لأى شخص معرفة مكان المركبة الفضائية جونو ورؤية ما يحدث فى الوقت الفعلى أو ما حدث سابقًا فى الرحلة، من خلال بيانات المحاكاة التى وفرها فريق عمل جونو .

ويذكر أن جونو يدور حول المشترى منذ عام 2016 بعد رحلة بحرية استغرقت 5 سنوات على نفس الكوكب.