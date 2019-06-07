شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الأمن القومى تطالب مستخدمى ويندوز بتحديث أجهزتهم بسبب ثغرة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت شركة مايكروسوفت ووكالة الأمن القومى الأمريكى NSA مستخدمى أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز على تحديث أنظمة التشغيل الأقدم لديهم بعد اكتشاف ثغرة أمنية، قد تؤدى إلى ظهور برامج ضارة مماثلة لبرنامج الفدية "WannaCry" المدمر الذى انتشر فى عام 2017.

وقالت وكالة الأمن القومى إن الثغرة الأمنية، المسماة "BlueKeep"، يمكن أن تنتشر عبر الإنترنت دون تدخل المستخدم، وذلك عن طريق الضغط فوق رابط ضار، وتؤثر الثغرة على الأجهزة التى تعمل بنظام Windows 7 وWindows XP وServer 2003 و2008.



وكالة الامن القومى

وتشكل المشكلة خطرًا كبيرًا على إصدار مايكروسوفت Windows XP، وهو إصدار من نظام التشغيل الذى توقفت الشركة عن دعمه فى عام 2014.

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وقالت مايكروسوفت فى بيان حديث إنها تحث المستخدمين على تحديث نسخة ويندوز الخاصة بهم، وأوضحت أن ما يقرب من مليون جهاز كمبيوتر لا تزال عرضة للخطر.

وتحدثت وكالة الأمن القومى عن مخاطر ضعف BlueKeep، وقالت: "نأمل أن تكون المؤسسات الكبيرة المسئولة عن الأنظمة المهمة قد نسقت مع Microsoft وNSA لتحديث أنظمتها، وبالنسبة لمستخدمى الكمبيوتر العاديين الذين يقومون بتشغيل إصدارات أقدم من نظام التشغيل Windows، فإن الوقت مناسب للترقية إلى نظام التشغيل Windows 10".