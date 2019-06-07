شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تشارك بيانات "جودة الهواء" مع علماء المناخ.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها للمساعدة فى جهود تتبع التلوث، كشفت شركة جوجل عن أنها ستقوم بمشاركة بيانات "جودة الهواء" التى جمعتها من منطقة الخليج فى كاليفورنيا ووسط الوادى من خلال سياراتها التى تعمل بنظام التجوّل الافتراضى فى مشروع Project Air View، مع العلماء لمساعدتهم فى أبحاثها.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد تم الحصول على هذه البيانات على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وتتضمن قياسات تم إجراؤها بعد حرائق الغابات فى منطقة "واين كانتري" ومن المناطق الزراعية فى الوادى المركزى، فيما بدأت شركة جوجل لأول مرة فى تزويد سياراتها التى تعمل بنظام التجوّل الافتراضى بأجهزة استشعار تلوث الهواء فى أوكلاند عام 2012 بعد اقتراح قدمه صندوق الدفاع البيئى.

Advertisements

وقال التقرير إن أجهزة استشعار جودة الهواء المتصلة بالإنترنت فى السيارات تكتشف غاز الميثان الناتج عن غازات الدفيئة وكذلك الجسيمات والأوزون وثانى أكسيد النيتروجين وأكثر من ذلك، وللشركة بالفعل مشاريع مماثلة فى هيوستن وسولت ليك سيتى وكوبنهاجن وأمستردام ولندن.

وبحلول نهاية عام 2019، تخطط عملاق محرك البحث لتوسيع Project Air View ليشمل قارات أخرى بما فى ذلك آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة أيضًا لتزويد 50 سيارة أخرى من أجهزة التجوّل الافتراضى بأجهزة استشعار لجودة الهواء بحلول نهاية العام، وفى حين أن مجموعة البيانات الكاملة غير متاحة للجمهور، فقد طُلب من العلماء طلب الوصول من خلال نموذج.