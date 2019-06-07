شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تسعى للاستحواذ على شركة ناشئة لتطوير السيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة عن أن شركة أبل تجرى هذه الأيام عملية استحواذ على شركة تدعى Drive.ai للسيارات ذاتية القيادة، والتى ستجرى اختبار أول سيارة تابعة لها بدون سائق فى تكساس.
وفقًا لما نشره موقع The Information، ستستحوذ أبل على الشركة فى محاولة لتعزيز جهودها لتطوير القيادة الذاتية واستيعاب مواهبها الهندسية، واستنادًا إلى التقارير السابقة كانت Drive.ai تبحث عن مشترٍ، بعد تعرضها لضائقة مالية.
ونظرًا لعدم تأكيد أى من هذه الشركات على المفاوضات، فليس من الواضح تمامًا كم عدد الموظفين الذين سينتقلون للعمل بشركة أبل فى المستقبل، فحتى فبراير الماضى، كان يبلغ عدد المهندسين بشركة Drive.ai نحو 100 مهندس، وقال أحد المصادر أن العشرات منهم قد ينتهى بهم الأمر إلى العمل فى شركة أبل.
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