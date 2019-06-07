تكنولوجيا: باراك وميشيل أوباما يسجلان مواد صوتية تتناول مواضيع واسعة النطاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى السابق باراك وزوجته ميشيل أوباما، إنتاج مواد إذاعية حصرية بالتعاون مع إحدى شركات المزيكا العالمية. ووفقًا لموقع cnet البريطانى، سيقوم الرئيس الأمريكى السابق وزوجته بتطوير وإنتاج وتسجيل مواد صوتية تتناول "مواضيع واسعة النطاق"، وقالت ميشيل أوباما إن المواد الصوتية ستوفر فرصة لإبراز الأصوات التى يتم تجاهلها أو إسكاتها فى أغلب الأحيان. Advertisements باراك وميشيل وقال باراك أوباما: "لقد آمننا دائمًا بقيمة المحادثة المرحة والمثيرة للتفكير، ونحن متحمسون للمشروع لأن الصوتيات توفر فرصة استثنائية لتعزيز الحوار المثمر، وجعل الناس يبتسمون ويفكرون، ونأمل أن نجمعنا جميعًا معًا".

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