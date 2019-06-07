شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. كيف يبدو "ميناء الفضاء" الذى سيطلق أول أقمار صناعية من بريطانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجميع انطلاق الصواريخ التى تحمل الأقمار الصناعية من المملكة المتحدة بحلول عام 2020، وهو الأمر الذى سيتحول إلى واقع قريبا، حيث حصل ميناء كورنوال للفضاء على تمويل أكثر من 28 مليون دولار، والذى من المقرر أن يتم بناؤه فى مطار كورنوال نيوكواى، ويتم تمويله من جانب مركز كورنوال وفيرجن أوربت ووكالة الفضاء البريطانية وبشراكة من مؤسسة محلية أيضا.

الميناء الفضائى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فستستخدم فيرجن الموقع لحمل أقمار صناعية صغيرة إلى المدار على متن صواريخ "LauncherOne"، التى تنقل فى الجو بواسطة طائرة حاملة.



الصواريخ

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وستقدم وكالة الفضاء البريطانية 10 ملايين دولار لتمويل هذا المخطط، الذى سينضم إليه مركز كورنوال بمبلغ 15 مليون دولار، ومن المتوقع تقديم مزيد من المساهمات، بما فى ذلك 0.6 مليون دولار من شراكة كورنوال وإيلز أوف سيلى للمشروعات المحلية، و3.2 مليون دولار من فيرجين أوربت، شركة خدمات الإطلاق الفضائى الأمريكية.



الميناء فضائى

وسيمكن الدعم الذى تم جمعه من تطوير المرافق اللازمة لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من المملكة المتحدة فى أوائل عام 2020.

ومن المتوقع أن يؤدى تطوير هذا الميناء الفضائى إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة، ويسمح للمملكة المتحدة بالتنافس داخل السوق العالمية لنشر أقمار صناعية صغيرة فى مدار الأرض، ومن المرجح أن تصل قيمة الصناعة إلى 3.9 مليار جنيه إسترلينى بحلول عام 2030.