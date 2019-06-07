تكنولوجيا: أول تلفاز OLED 8K من LG يتوفر للطلب المسبق هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG Electronics عن بدء مبيعات أول تلفاز OLED 8K في العالم (طراز 88Z9)، حيث سيتم تلقي الطلبات المسبقة لمجموعة 88 بوصة بدايةً من هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية. وحسبما ذكرت الشركة، ستكون الشاشة متوفرة أيضًا في أمريكا الشمالية وأوروبا في الربع الثالث من عام 2019.

سيستخدم التلفاز شاشة متطورة بأكثر من 33 مليون بكسل ذاتية البعد لتقديم صورة عالية الدقة، وتدعي الشركة أن الصور ستكون حادة بشكل استثنائي، أي ما يعادل 16 ضعف عدد البكسلات بدقة HD وأربعة أضعاف عدد البكسلات بدقة UHD.

وستتميز شاشة OLED 8K من LG بمعالج ذكي من الجيل الثاني من α (Alpha) 9 2nd-Gen 8K، والذي يتيح للشريحة تحسين المحتوى من خلال التعرف على جودة المصدر وتنفيذ أفضل خوارزمية تضمن صورًا حقيقية ومذهلة. وعلاوة على ذلك، يحلل المعالج أيضًا الظروف المحيطة لتحقيق المستوى المثالي من سطوع الشاشة.

كما يتميز المعالج بقدرات معالجة محسّنة مع رفع كفاءة 8K وخفض التشويش إلى 6 خطوات مقارنةً بـ 4 خطوات في إصدار4K. ومن ناحية أخرى، تم تعزيز جودة الصوت من خلال خوارزمية ذكية يمكنها مزج الصوت بين القناتين لتقديم صوت محيطي افتراضي. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين ضبط الصوت ليناسب ظروف المشاهدة أو السماح للتلفاز بتعيين أفضل مستويات الصوت وفقًا للبيئة المحيطة.

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سيدعم التلفاز منفذ HDMI 2.1، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى الـ 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. ويدعم التلفاز أيضًا الوضع التلقائي المنخفض لزمن الوصول (ALLM) ومعدل التحديث المتغير (VRR) وقناة إرجاع الصوت المحسّنة (eARC). وفي بعض الأسواق، سيقدم تلفاز OLED 8K إصدارات مدمجة مع كل من مساعد جوجل وأليكسا.

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