تطبيق Google Maps يضيف عداد السرعة إلى شاشة التنقل الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - خدمة الخرائط Google Maps لا تخجل من إستعارة بعض الميزات المفيدة من خدمة Waze بعدما قامت شركة جوجل بالإستحواذ على هذه الأخيرة. وفي الأونة الأخيرة، حصل تطبيق Google Maps على ميزة عرض التحذيرات لكاميرات السرعة وفخاخ السرعة وخيار الإبلاغ عن المخاطر المحتملة على الطريق. والآن، حصل تطبيق Google Maps كذلك على ميزة جديدة أخرى تقوم بعرض عداد السرعة على شاشة التنقل لمساعدتك على البقاء ضمن السرعة المحددة.

يحذرك التطبيق إذا تجاوزت السرعة القصوى المسموح بها أثناء عرض عداد السرعة في الركن الأيسر السفلي من شاشة التنقل.هذه ميزة أخرى تم إستعارتها مباشرة من تطبيق Waze، ولكن لسوء الحظ، ميزة عرض عداد السرعة غير متوفرة سوى لعدد قليل من المستخدمين.

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في الوقت الراهن، يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة وبلجيكا والمملكة المتحدة والبرازيل فقط الإستفادة من عداد السرعة بينما يتعين على المستخدمين في بقية أنحاء العالم الإنتظار لفترة أطول قليلاً. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يمكنك محاولة البحث عن عداد السرعة في قائمة ” Navigation Settings ” للتحقق من توفره في منطقتك.