إيطاليا تصبح ثالث بلد في أوروبا يوفر شبكات الجيل الخامس 5G لعامة المستهلكين

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت سويسرا أول دولة في أوروبا يتم فيها إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G، وتلتها المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة. الآن، قررت إيطاليا الإنضمام إلى القائمة بعد أن قامت شركة الإتصالات المحلية Vodafone بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها في 28 بلدية في خمس مدن كبرى تشمل ميلان وتورينو وبولونيا وروما ونابولي.

أوضحت شركة Vodafone Italy أنها قد تكون أول من يُطلق الخدمة، ولكنها تتوقع منافسة شرسة من شركات الإتصالات الأخرى، بما في ذلك TIM و Fastweb في الأشهر المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Aldo Bisio، أنه في العام 2021 ستصل شبكات الجيل الخامس 5G إلى أكثر من 100 مدينة وبلدية، وبعد ذلك قد يستغرق الأمر من أربع إلى خمس سنوات قبل أن تغطي شبكات 5G نفس المناطق التي تغطيها شبكات 4G في الوقت الراهن.

مع إطلاق 5G، ستقدم شركة Vodafone Italy أيضًا هواتف ذكية يمكنها بالفعل إستخدام هذا الجيل الجديد من الشبكات، ومن بين هذه الهواتف نذكر Xiaomi Mi Mix 5G الذي أصبح متوفرًا للشراء لدى الشركة إبتداء من اليوم، والهاتف LG V50 ThinQ 5G الذي سيكون متوفرًا للشراء إبتداء من يوم الإثنين المقبل، فضلا عن الهاتف Galaxy S10 5G الذي سيكون متوفرًا للطلب المسبق إبتداء من يوم الإثنين المقبل، ولكن لن يتم شحنه للعملاء حتى نهاية هذا الشهر.

