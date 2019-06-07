شركة HTC تعتزم الكشف رسميًا عن هاتف ذكي جديد في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلع شركة HTC لإضافة هاتف جديد إلى محفظتها. الشركة والتي تركز أكثر على خوذات الواقع الإفتراضي الخاصة بها في الأونة الأخيرة، تعود أخيرًا إلى جذورها مع الإطلاق القادم لهاتفها المتوسط الجديد. وقامت الصفحة الرسمية لفرع شركة HTC في تايوان على شبكة الفيسبوك بنشر ملصق جديد يؤكد أنه سيتم إطلاق هاتف جديد في اليوم 11 يونيو. وتشير الشائعات إلى أن هذا الهاتف الجديد سيحمل إسم HTC U19e، ولكن لا يمكننا تأكيد ذلك في الوقت الراهن.

ما نعرفه هو المواصفات الأساسية لهذا الهاتف والتي تم رصدها في شهر أبريل الماضي على منصة إختبارات الأداء Geekbench. وإذا كان هذا الهاتف الجديد هو نفسه الهاتف الذي تم رصده في إختبارات الأداء، فهذا يعني أنه سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 710، وسيضم 6GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. وبغض النظر عن المواصفات، فقد حصلنا كذلك اليوم على رسم تخطيطي يعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف.

Advertisements

وتشير التكهنات الجديدة إلى أن هذا الهاتف سيضم كذلك شاشة بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 3930mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4. وسيتوفر هذا الهاتف كذلك على كاميرتين في الأمام والخلف ليصل مجموع الكاميرات في هذا الهاتف إلى أربع كاميرات، وقد نرى هذا الهاتف كذلك مع واجهة خلفية شفافة على غرار الهاتف HTC Exodus 1.