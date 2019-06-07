LG تعتزم إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية المتوسطة تحت إسم LG W Series

فاطمة أيت طالب - دبي - عانى قسم الهواتف الذكية في شركة LG في السنوات الأخيرة، ويبدو أنه يحاول إتباع نهج مختلف الآن لتصحيح الأوضاع. تخطط الشركة الكورية الجنوبية لإطلاق سلسلة هواتف ذكية جديدة تدعى LG W Series، وستصل لأول مرة إلى الهند.

ظهرت الصفحة الخاصة بهذه السلسلة في متجر أمازون الهند، وهي تكشف عن بعض المواصفات الرئيسية لهذه السلسلة، وبعد ذلك تلقينا معلومات إضافية تلقي مزيدًا من الضوء على هذه الأجهزة القادمة، بما في ذلك قدومها مع ثلاث كاميرات في الخلف، وقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت شركة LG أن هذه الهواتف ستصل إلى السوق بـ ” أسعار لم يسبق لها مثيل “.

الهاتف LG W الجديد سيضم معالج ثماني النوى مصنع بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر ويمتاز بتردد 2.0GHz. هذه المواصفات تتطابق مع المعالج MediaTek Helio P60، ولكن هناك أيضًا إحتمال أن يضم هذا الهاتف المعالج Snapdragon 439 التابع لشركة كوالكوم.

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ومن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع بطارية ضخمة بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، وكاميرا واسعة الزاوية. ويمكنك أيضًا تخصيص القطع المتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، ولكن هذه ليست ميزة جديدة، فقد رأيناها من قبل في الهاتف LG G7 ThinQ الذي تم إصداره منذ أكثر من عام.

لا تزال تواريخ الإطلاق غير معروفة، ولكن يمكنك الإشتراك للحصول على إشعار من متجر أمازن. ويمكنك أيضًا زيارتنا على نحو منتظم للحصول على المزيد من المعلومات حول سلسلة هواتف LG W Series الجديدة، وحول أي شيء آخر له علاقة بتكنولوجيا المستهلك.