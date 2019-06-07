الكشف عن مواصفات وموعد إطلاق الهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Huawei لإطلاق هاتفين جديدين لتعزيز سلسلة هواتفها الذكية Huawei Nova Series، وسيحمل الهاتف الأول إسم Huawei Nova 5، في حين سيحمل الهاتف الثاني إسم Huawei Nova 5i، على الرغم من أن هناك إحتمال أن يصل هذين الهاتفين إلى بعض المناطق بأسماء مختلفة مثل الهاتف Huawei Nova 5 الذي من المرجح أن يصل إلى الصين تحت إسم Huawei Nova 5 Pro.

التسريبات الجديدة التي تم نشرها على وسائل الإعلام الصينية تشير إلى أنه سيتم إطلاق هذين الهاتفين في أواخر هذا الشهر، كما أننا حصلنا كذلك على بعض الصور الخاصة بالأغطية الواقية وواقيات الشاشة المصممة لهذين الهاتفين. ويمكننا أن نرى بأن الهاتف Huawei Nova 5 سيضم إطار بازر قليلاً في الأعلى والأسفل. وتظهر الأغطية الواقية من ناحية أخرى أن الهاتف سيضم كاميرا بوضعية عمودية، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد سمعنا بأن الهاتف Huawei Nova 5 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تتضمن مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 980، فضلا عن كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل. ويجب أن تبلغ سعة البطارية في هذا الهاتف نحو 4200mAh مع العلم بأن هناك إحتمال أن تدعم الشحن السريع بقوة 44W.

Advertisements

بشكل عام، سيأتي الهاتفين ببعض الميزات والمواصفات المثيرة للإهتمام، ولكن يتعين علينا الإنتظار لمعرفة الأسعار التي ستقترحها شركة Huawei لهذين الهاتفين.