شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يعلن عن إعدة صياغة شروط وقواعد السلامة لتسهيل فهمها على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن تبسيط اللغة الخاصة بسياساته لتكون واضحة لكل مستخدميه، فى محاولة لتسهيل معرفة ما هو مقبول وغير مقبول.

وقال ديل هارفى نائب رئيس قسم الثقة والسلامة بالشركة عبر تغريدة إنهم قللوا عدد حروف البنود من 2500 كلمة إلى 600 كلمة، مع صياغة كل بند فى 280 حرفًا، والذى يمثل الحد المسموح به للحروف فى التغريدة.

كجزء من التغيير، أعاد تويتر تنظيم قواعده لإنشاء أقسام تسهل على المستخدمين العثور على موضوعات محددة، إذ يمكن الآن العثورعلى سياسات تويتر تحت فئة السلامة والخصوصية والأصالة، وضمن هذه الفئات، أضاف تويتر قواعد جديدة تتعلق بنزاهة الانتخابات، والتلاعب في المنصات، والبريد المزعج.

ويقدم "تويتر" أيضًا إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية الإبلاغ عن المحتوى الذى ينتهك قواعده وتفسيراته بشأن ما يحدث عندما تقرر الشركة اتخاذ إجراء ما نحو الحسابات، كما تخطط الشركة لإضافة صفحات مساعدة مستقلة لكل قاعدة توفر مزيدًا من التفاصيل.

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وتأمل الشركة بأن تساعد تلك الشروط الجديدة فى تقليل حالات التحرش والمضايقات التى كانت منتشرة على المنصة فى الفترة الأخيرة.