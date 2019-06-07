هواتف هواوي الجديدة لن تأتي بتطبيقات 'فيس بوك واتساب انستغرام'

ويبدو أن هواوي لم تتمكن من الحصول على صفقة مؤقتة مع فيس بوك كما حصلت من قوقل لتتيح لها بوضع تطبيقاتها في هواتفها التي ستصدر حديثاً في الأسواق.
وقد لا يكون لهذا الخبر تأثيراً سلبياً كبيراً على هواوي، حيث أن مستخدمي خدمات شركة فيس بوك والتطبيقات التابعة لها سيواصلون استخدامها وتنزيل التطبيقات التي يحتاجونها بسهولة من المصادر الخارجية.
ويشمل قرار فيس بوك كافة هواتف هواوي التي لم تخرج من مصانعها بعد، ولا يشمل تلك الموجودة في المتاجر والمخازن قيد البيع.
الجدير بالذكر أن هواوي كثيراً ما تضع تطبيقات فيس بوك وواتساب وانستغرام وتويتر وBooking محملة مسبقاً في هواتفها لتسهل على المستخدمين الوصول إلى تلك الخدمات وكل ذلك عبر اتفاقيات مشتركة.
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