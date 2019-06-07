شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش زن تانى.. باحثون يطورون برنامجا ذكيا لمعرفة أسباب بكاء الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بمعهد IEEE والرابطة الصينية للتشغيل الآلي، نظامًا متطورًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعى، قادرًا على فهم وتحديد وتمييز صرخات الرضع، لمساعدة الآباء على معرفة ما يريده أطفالهم.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للنظام اكتشاف ما إذا كان البكاء بسبب الجوع أو التعب، أو الإعياء أو بسبب ألم ما، فرغم أن صرخة كل طفل فريدة من نوعها، إلا أنها تشترك بعدد من الميزات الشائعة عندما تكون ناتجة عن نفس الأسباب.



بكاء الرضع

ولتطوير هذا البرنامج الذكى، استعان الفريق بخوارزمية تستند إلى التعرف التلقائي على الكلام، للكشف عن صرخات الأطفال والتعرف عليها، وتم تحديد هذه الإشارات الصوتية باستخدام عملية تسمى "الاستشعار المضغوط"، والمفيدة بشكل خاص بالبيئات الصاخبة، واستطاع الباحثون فى النهاية ابتكار خوارزمية التعرف على لغة البكاء، والتي يمكنها أن تميز الصرخة الطبيعية وغير الطبيعية في البيئة الصاخبة.

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وقال ليتشوان ليو، مؤلف الدراسة والأستاذ المساعد للهندسة الكهربائية ومدير مختبر معالجة الإشارات الرقمية: "هناك الكثير من المعلومات المتعلقة بالصحة التى يمكن معرفتها من أصوات الصرخات المختلفة، فالاختلافات بين الإشارات الصوتية تحمل في الواقع الكثير من المعلومات، ويتم تمثيل هذه الاختلافات عبر ميزات مختلفة بإشارات البكاء".