شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يوجه ضربة قوية لـ هواوى ويمنع تثبيت تطبيقاته على هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شركة "فيس بوك" ضربة جديدة لـ هواوى وقررت منع التثبيت المسبق لتطبيقاتها على هواتف الشركة الصينية، بما فى ذلك تطبيق فيس بوك الرئيسى وإنستجرام وواتس آب.

وحسب موقع "ميرور" البريطانى، أعلنت شركة فيس بوك أن تطبيقاتها ستكون مثبتة فقط على الهواتف الحالية وستصل إليها جميع التحديثات، أما الهواتف التى لم تخرج من المصنع فلن تدعم بتطبيقات الشركة.

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وأدلى بعض العملاء فى آسيا وأوروبا لموقع رويترز شكوكهم ومخاوفهم من شراء هواتف هواوى بعد تلك الأزمة، كما يتوقع الخبراء انخفاض فى معدل بيع هواتف الشركة.

جدير بالذكر أن جوجل صرحت هى الأخرى بأنها ستقوم بمنع تثبيت برنامج التشغيل الخاص بها أندرويد على هواتف هواوى الجديدة، أما بالنسبة للهواتف الموجودة حاليًا والهواتف التى لم تشحن وتباع بعد فسيظل نظام التشغيل مثبت بها وستحصل على كل التحديثات أيضًا.