صفعة جديدة لـ"هواوي" من بريطانيا.. والدواعي أمنية

قال مسؤول بريطاني كبير في مجال الأمن الإلكتروني إن على شركة "هواوي" الصينية رفع معاييرها الأمنية "البالية" التي تقل عن منافسيها، في وقت تتعرض فيه الشركة لضغوط متزايدة في الغرب.

وقال المدير التقني للمركز الوطني للأمن الإلكتروني، إيان ليفي، إن "هواوي شركة تصنع أشياء مختلفة جدا عن نظيراتها الغربية.. هذا الأمر يعود في جزء منه إلى سرعة نموهم وجزء منه قد يكون ثقافيا".