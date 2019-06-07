شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد فى دقيقة.. فيس بوك يحذف ملايين المنشورات عن الإرهاب والجنس والتنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فيس بوك خلال الأسبوع الماضى تقرير الشفافية، ويوضح حجم المحتوى المثير للجدل الذى قام بإزالته فى الربع الأول من عام 2019، وخلال التقرير التالى نرصد أبرز الأرقام المثيرة فى التقرير.

-إ إزالة 1.8 مليار منشور ورسائل غير مرغوب فيها على فيس بوك

- حذف 34 مليون منشور يحتوى على عنف

- التحذير من 19 مليون منشور عن النشاط الجنسى والعرى

- إزالة 6.4 مليون منشور دعاية إرهابية

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- إزالة 5.4 مليون ضمن عُرى الأطفال واستغلال جنسى

- إزالة 4 ملايين منشور عن الكراهية

- وعن التنمر والمضايقة تم حذف 2.6 مليون منشور