شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض قواعد صارمة على فيس بوك وتويتر يناير المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح رئيس الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" أن روسيا تأمل فى اتخاذ قرار بحلول يناير المقبل حول كيفية إجبار تويتر وفيس بوك على نقل بيانات المستخدمين الروس وتخزينها داخل البلاد.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز أكد ألكساندر زهاروف أنه لا يرغب أن تضطر روسيا إلى حظر تويتر وفيس بوك نهائيا، بل يفضل تغريمهما حال حدوث أى مخالفات.

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ويذكر أن كريستوفر ويلى، الموظف السابق فى شركة "كامبريدج أناليتيكا" قد كشف فى العام الماضى، أن المعلومات التى يجمعها "فيس بوك" عن مستخدميه، قد وصلت نسخة منها إلى أيدى روسيا.