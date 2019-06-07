شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقمار الكواكب الكبيرة مصدر محتمل للكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون الأقمار التى تدور حول الكواكب البعيدة خارج نظامنا الشمسى هى المصدر المحتمل لإيجاد كائنات فضائية، حيث قال الدكتور فيل سوتون من جامعة لينكولن، إن الكواكب الكبيرة البعيدة عنا، والتى يكون بعضها أكبر من كوكب زحل والمشترى، لديها أقمار غامضة قد تكون قادرة على احتواء حياة كاملة عليها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتى هذا الاعتقاد بسبب أن جاذبية الكواكب الكبيرة يمكن أن ترفع درجة حرارة قلب القمر وتوفر الماء السائل، الذى يعد ضروريا لتكوين الحياة.



الكوكب J1407b

ويقول الدكتور ساتون، إنه من الصعب للغاية العثور على هذه الأقمار الخارجية، لأن الأساليب المستخدمة حاليا ليست حساسة بما يكفى لاكتشافها، حيث يعتمد اكتشاف الكواكب الخاصة بهم بشكل أساسى على عملية مشاهدة الضوء من أشعة النجم القريب منهم، ورؤيتها باهتة أثناء مرور الأجسام فى المقدمة.

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وأضاف الدكتور ساتون أن الظلام الناتج عن القمر يكاد يكون من المستحيل اكتشافه، لكن الجاذبية والمكان لكواكبه تعنى أن الحياة يمكن أن تزدهر فى العديد من هذه العوالم المجهولة التى لم نكتشفها بعد.

ويجب أن تكون المنطقة الصالحة للسكن على مسافة معينة من النجم مع طاقة كافية للبقاء على قيد الحياة وليس التجميد أو الغليان.

وتركز أبحاث الدكتور ساتون على كوكب بعيد يسمى J1407b ويبلغ حجمه 200 مرة حجم الكوكب فى نظامنا الشمسى، لإيجاد أقمار له قد تحتوى على الحياة.