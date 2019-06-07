شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شريحة صينية تمكنك من التحكم فى هاتفك الذكى أو جهاز الكمبيوتر بأفكارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت جامعة تيانجين بالاشتراك مع شركة الصين للإلكترونيات شريحة لقراءة العقل، تتيح لك التحكم فى الهاتف الذكى أو جهاز كمبيوتر من خلال التفكير فقط، حيث تعمل الشريحة عن طريق انتقاء نبضات كهربائية صغيرة فى المخ وفك تشفيرها بسرعة إلى إشارات يمكن للكمبيوتر تفسيرها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن شريحة "Brain Talker" يمكن أن تستخدم للتحكم فى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، كما أن لديها تطبيقات طبية وتعليمية وأمنية وترفيهية، فى حين أن المعلومات التى تم إصدارها حتى الآن على الشريحة وكيفية عملها بالضبط محدودة.



الوسائط الحاسوبية

وتسمح الشريحة للشخص بالتحكم فى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكى أو أى جهاز إلكترونى آخر باستخدام موجات دماغه وحدها، دون الحاجة إلى أى شكل من أشكال التعليم أو الحركة أو الضغط على الزر.

Advertisements

ويمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة، على سبيل المثال من خلال السماح للفرد بقيادة كرسى متحرك كهربائى بمجرد التفكير.

وقال دونج مينج، عميد أكاديمية الهندسة الطبية والطب التحريرى بجامعة تيانجين: "تتمتع وسائط الدماغ الحاسوبية بمستقبل واعد، حيث تعمل شريحة Brain Talker على تطوير تكنولوجيا وسائط الكمبيوتر الدماغية"، وتتميز الشريحة الجديدة بأنها أصغر وأسرع فى التواصل بين الدماغ والأجهزة.



الشريحة الصينية

وتعمل رقاقة على فك تشفير الدماغ عن طريق انتقاء الإشارات الكهربائية العصبية البسيطة داخل القشرة الدماغية وترجمتها بسرعة إلى شكل يفهمه الكمبيوتر.