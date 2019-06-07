روم EMUI 9 يكسر حاجز 80 مليون مستخدم، وسيصل لـ Huawei Mate 9 و Huawei P10 نهاية هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - لا أحد يستطيع أن يلوم شركة Huawei لعدم إصدار التحديثات لهواتفها الذكية. روم EMUI 9 الذي يستند على نظام Android 9 Pie يعمل حاليًا على حوالي 80 مليون جهاز، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون جهاز بحلول نهاية هذا الشهر.

روم EMUI 9 يتواجد بالفعل حاليًا على العديد من الهواتف الذكية التابعة للشركة الصينية، بما في ذلك Huawei Mate 10 Series و Huawei Mate RS و Huawei Mate 20 Lite و Huawei Nova 3 Series و Huawei P20 Series مع العلم بأن شركة Huawei وعدت أيضًا الآن بجلب هذا الروم إلى سلسلة هواتف Huawei Mate 9 Series و Huawei P10 Series بحلول نهاية هذا الشهر.

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لم تكن الأمور جيدة بالنسبة لشركة Huawei منذ أن أثرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على أعمالها، ولكن الشركة تصر على أنها ستقوم بحل جميع المشاكل بسرعة.