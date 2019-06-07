نظام iOS 13 يتخلص من 3D Touch لصالح إيماءات الضغط الطويلة الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإستخدام تقنية إستشعار الضغط 3D Touch لأول مرة في شاشات الهاتفين iPhone 6S و iPhone 6S Plus. وقامت شركة آبل منذ ذلك الحين بإستخدام هذه التقنية في جميع طرازات iPhone الحديثة التي أصدرتها بعد ذلك بإستثناء iPhone XR و iPhone SE، ولكن مع iOS 13 من المرجح أن تقوم شركة آبل بسحب القابس عن هذه الميزة.

لن تكون الخسارة ملحوظة لأن شركة آبل ستنتقل ببساطة إلى إيماءات Haptic Touch التي رأيناها في الهاتف iPhone XR والتي تقدم وظائف مماثلة دون الحاجة إلى شاشة حساسة للضغط.

من خلال إلقاء نظرة على ميزات النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 13، تم رصد خاصية 3D Touch في قسم System Experience وهي مقسمة الآن إلى Peek لمعاينة المحتوى بضغطة طويلة وQuick Actions للوصول إلى الإجراءات الخاصة بكل تطبيق من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق.

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الجانب السلبي الوحيد في النهج الجديد مقارنة بـ 3D Touch هو أنك لن تتمكن من تحديد قوائم سياقية دون رفع إصبعك عن الشاشة. عمومًا، هذه الخطوة تعتبر منطقية بالنسبة لشركة آبل، فمنذ إطلاق iPhone X، أصبحت شركة آبل تستخدم شاشات أكثر تعقيدًا والتي يتم طيها في الأسفل مما يؤدي إلى جعل الإطار السفلي للشاشة بارزًا. وبالتالي إضافة الطبقة الحساسة للضغط إلى الشاشة يضيف المزيد من السماكة إليها، وإذا كان من الممكن تحقيق نفس الوظائف في حزمة أكثر نحافة، فلا شك أن شركة آبل ستحاول تقليص الإطار المحيط بالشاشة في هواتف iPhone المستقبلية.