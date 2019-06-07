الهاتف Huawei P30 Pro يحصل على Dual View Mode و AR Measure في المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - في أوائل شهر مايو الماضي، قامت شركة Huawei بإصدار تحديث للنسخة الصينية من الهاتف Huawei P30 Pro يجلب معه ميزة جديدة للكاميرا يُطلق عليها إسم Dual View Mode مع العلم بأن شركة Huawei وعدتنا آنذاك بجلب هذه الميزة إلى كافة وحدات Huawei P30 Pro على الصعيد العالمي في وقت لاحق. وعلى ذكر ذلك، فقد بدأت شركة Huawei الآن بإصدار تحديث جديد للوحدات الهندية من الهاتف Huawei P30 Pro يجلب معه هذه الميزة، وهذا ما يلمح إلى أن هذه الميزة ستشق طريقها إلى النسخة العالمية من نفس الهاتف في المستقبل القريب.
تم الإعلان عن هذه الميزة عندما قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في شهر مارس الماضي، ولكنها لم تصل إلى المستخدمين حتى الآن. يمكنك أن تعرف الدور الذي تقوم به ميزة Dual View Mode في الفيديو أدناه، ولكن إذا كنت لا تملك الوقت الكافي لتشغيل الفيديو، فهذه الميزة تقوم في الأساس بجمع مقطعي فيديو بجانب بعضهما البعض، أحدهما مسجل بإستخدام الكاميرا الأساسية والآخر بإستخدام الكاميرا المقربة.
وبغض النظر عن تفعيل وضع Dual View Mode، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا ميزة Charming Portrait والتي تتيح لك إلتقاط صور السلفي المضببة الخلفية مع إستخدام تأثيرات ضبابية أكثر جاذبية. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك تطبيق AR Measure، وهو التطبيق الذي يستخدم كاميرا Time Of Flight المتواجدة في ظهر الهاتف Huawei P30 Pro لقياس طول الخطوط ومساحة الأسطح وحتى طول الشخص مع العلم بأن هذا التطبيق قادر على قياس طول عدة أشخاص في الإطار. وتقول شركة Huawei بأن هامش خطأ تطبيق AR Measure يبلغ حوالي 1 في المئة فقط.
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