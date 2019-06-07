HTC تسحب تحديث Android 9 Pie للهاتف HTC U11 بسبب بعض المشاكل

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، بدأت شركة HTC أخيرًا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف HTC U11 الذي أطلقته الشركة التايوانية في العام 2017. لقد تأخرت شركة HTC في إطلاق هذا التحديث لهاتفها الرائد السابق، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن شركة جوجل بدأت في إختبار Android Q، ولكن هذه لا تزال تمثل أخبارًا جيدة لملاك الهاتف HTC U11.

حسنًا، لم تدم الأخبار السارة طويلاً جدًا، فقد إضطرت شركة HTC بعد فترة وجيزة إلى سحب التحديث، لأنه إتضح للشركة في وقت لاحق أنه يعاني من بعض المشاكل. بعدما تم تحميله وتثبيه من قبل بعض المستخدمين، وجد هؤلاء المستخدمين أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى هواتفهم الذكية، حيث لا تعمل أرقام PIN أو أنماط Pattern Locks كما ينبغي، وهذا ما يمنعهم من الوصول إلى محتويات هواتفهم الذكية.

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إذا كنت في تايوان وتأثرت بهذه المشكلة، فيمكنك التوجه إلى أحد مراكز الإصلاح التابعة لشركة HTC لإصلاح هاتفك. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار تحديث جديد في وقت لاحق من هذا اليوم، على الأقل في تايوان، ولكن نأمل ألا يُظهر نفس السلوك. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى سيصل هذا التحديث الجديد إلى المناطق الأخرى.