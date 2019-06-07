كيف تتخلص من مشكلة امتلاء الذاكرة بسبب واتساب

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن معرفة المحادثات التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة عبر اتباع المسار (Settings/Data and Storage Usage)؛ حيث يتم فرز المحادثات بحسب الحجم.
ويتعين على المستخدم بعدها أن يقرر أي من هذه المحادثات سيتم تخزينها في مصادر خارجية، ثم يفتح هذه المحادثات واحدة تلو الأخرى وتحديدها في القائمة (More/Export Chat).
وأخيرا يقرر المستخدم ما إذا كان ينبغي إرفاق الوسائط أم لا، وبعد ذلك يمكن إرسال المحادثات عن طريق البريد الإلكتروني.
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