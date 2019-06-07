شيماء مجدي

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة حيثُ تصل إلى 35 درجة وستنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجى على جميع الأنحاء وحتى يوم الإثنين المقبل. وأفاد "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الجمعة، بأن العاصفة الترابية والأمطار الرعدية مستمرة بالوادى الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عواصف وأمطار رعدية بهذه المحافظة .. الأرصاد : موجة انخفاض بدرجات الحرارة من اليوم حتى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.