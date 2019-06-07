هذه هي حواسيب MacBook و iMac و Mac Pro التي ستحصل على تحديث MacOS Catalina

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، أعلنت شركة آبل عن نظام MacOS Catalina والذي يعتبر الإصدار الرئيسي الأحدث من نظام MacOS الذي تخطط شركة آبل لإصداره في وقت لاحق من هذا العام، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما هي حواسيب Mac المؤهلة للحصول على هذا التحديث؟ حسنًا، إذا كنت من الأشخاص الذين يطرحون نفس السؤال، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة آبل قامت أخيرًا بنشر قائمة حواسيبها المؤهلة للحصول على التحديث.

ووفقا للمعلومات المدرجة في الموقع الرسمي لشركة آبل، فجميع حواسيب MacBook التي تم إطلاقها منذ العام 2015 مؤهلة للحصول على تحديث MacOS Catalina. ونفس الأمر ينطبق كذلك على حواسيب MacBook Air و MacBook Pro و Mac Mini التي تم إصدارها منذ العام 2012، وجميع حواسيب iMac Pro التي تم إصدارها منذ العام 2017، وحواسيب Mac Pro التي تم إصدارها منذ العام 2013.

كما ترون، هذه القائمة شاملة تمامًا، حيث يرجع تاريخ أقدم حاسوب فيها إلى 7 سنوات. هذه أخبار سارة لمستخدمي حواسيب Mac الذين ما زالوا يحتفظون بأجهزتهم القديمة دون خطط لترقيتها هذا العام، ولكنهم يرغبون في الحصول على بعض الميزات الجديدة.

هذه القائمة هي أيضًا أكثر شمولية مقارنة بقائمة هواتف iPhone المؤهلة للحصول على تحديث iOS 13 والتي شهدت إزالة الهاتفين iPhone 6 و iPhone 6 Plus، حيث إختارت شركة آبل التركيز على هواتف iPhone 6S والطرازات اللاحقة.

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