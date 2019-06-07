الصين تمنح تراخيص 5G لشركات الإتصالات المحلية، وHuawei في طريقها للإستفادة من ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - منحت الحكومة الصينية تراخيص شبكات الجيل الخامس 5G لشركات الإتصالات الأربعة في البلاد، ويتعلق الأمر هنا بكل من China Mobile و China Unicom و China Telecom و China Broadcasting Network Corp، مما يمنحها الضوء الأخضر لإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G التجارية.

تخطط شركة China Mobile، وهي أكبر شركة إتصالات مملوكة من قبل الدولة في الصين، لتقديم خدمات الجيل الخامس 5G في أكثر من 40 مدينة صينية بحلول شهر سبتمبر مع العلم بأنه يجري بالفعل إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G في عدد من البلدان حول العالم، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية.

ستحصل شركة Huawei على دعم كبير بفضل إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في الصين لأنها ستكون مؤهلة لبيع معدات 5G الخاصة بها لشركات الإتصالات المحلية. ويقال بأن الشركة قد وقعت بالفعل 46 عقدًا متعلقًا بشبكات 5G التجارية في 30 دولة، وقامت بشحن أكثر من 100 آلف وحدة من محطات 5G الأساسية.

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ومع ذلك، لا يزال المحللون يعتقدون بأن إدراج Huawei في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية سيؤثر سلبًا على أعمال شركة Huawei في سوق 5G، حتى في الصين. شركة Huawei لا تزال بحاجة إلى أجزاء ومكونات من الشركات الأمريكية، وهي الأجزاء والمكونات التي لا يمكن لشركة Huawei الحصول عليها إلا بعد موافقة خاصة من الحكومة الأمريكية.