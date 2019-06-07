شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة آبل نظام iOS 13 على العالم، الذى يطرح كل ما هو جديد وهام فى نظام التشغيل وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" الوضع المظلم الوضع المظلم ليس فى الشاشة الرئيسية فقط، ولكنه سيحدث فرقًا كبيرًا في جميع تطبيقات أبل ، حيث أضافت الشركة أيضًا أدوات Dark Mode للمطورين ، لذا من السهل تطبيق الوضع الجديد في أي تطبيق تقريبًا.



مزيد من التحكم فى الصور ذات الوضع الرأسى مزيد من التحكم فى الصور ذات الوضع الرأسى في نظام التشغيل iOS 13 ، ستتمكن من ضبط تأثيرات الإضاءة العمودى على مستوى أكثر دقة، ويمكنك أيضًا إضافة تأثيرات على الصور ذات الوضع الرأسي ، مثل جعلها كاملة بالأبيض والأسود بضغطة زر.

تحديث تطبيق الصور قامت Apple بتعديل أدوات تحرير الصور لتبدو أكثر بساطة ، وسوف تتيح لك الآن استخدام الأدوات والتأثيرات على مقاطع الفيديو بالطريقة نفسها التى تفضلها في الصور. Advertisements

تحديث لبرنامج AppleKit يمكن الآن لبرنامج AppleKit من أبل تخزين مقاطع الفيديو بأمان من كاميرات الحماية المنزلية مجانًا، طالما أن لديك حساب iCloud ، ستقوم Apple بتخزين آخر 10 أيام من لقطات كاميرات الحماية المنزلية في iCloud مجانًا.

خرائط أبل تحصل خرائط أبل على تحديث كبير فهو يقترب أكثر من خرائط Google من حيث الميزات والدقة.

التحكم الصوتي التحكم الصوتي تتيح لك وظيفة التحكم الصوتي الجديدة من Apple التحكم في جهاز iPhone بالكامل باستخدام صوتك فقط.

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