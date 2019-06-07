تكنولوجيا: منازل 3D وسيارات طائرة .. تقنيات ستنتشر فى حياتنا فى أقل من 10 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيش جميعا حياتنا العادية لا نميل إلى ملاحظة الاختراعات المستقبلية المذهلة الموجودة بيننا بالفعل، إلا أنها أصبحت حقيقة ملموسة لا محاله ولم تعد مجرد أفلام خيال علمى غير قابل للتنفيذ، ففى أقل من 10 سنوات ستكون هناك العديد من الإبتكارات الحديثة للغاية أمرا ملموس بين أيدينا، والتى نرصدها كما يلى: السيارات الطائرة فى اليابان سيكون هناك إنتاج ضخم للسيارات الطائرة، حيث يأمل المطورين اليابانيين أن تكون هناك سيارات الأجرة بدون طيار فى طوكيو بحلول عام 2020 ويريد المخترعون إنشاء سيارات ستهبط وتقلع عموديا وستبلغ سرعتها حوالى 125 ميل فى الساعة، والهدف الكبير من ذلك هو اختفاء ازدحام المرور. Advertisements منازل 3D عمال البناء سيبنون المنازل بطباعة 3D ، وأول مبنى تم بنائه فى 24 ساعة كان فى تكساس، ولاقى نجاحا كبيرا حتى أن الشركة المنفذة تريد عمل منازل للمناطق الفقيرة فى أمريكا الجنوبية باستخدام هذه التقنية نظرا لتكلفتها البسيطة.

ملابس ذكية ملابس مناسبة لجميع أنواع الطقس، حيث ابتكر مجموعة من العلماء من مختلف البلدان نسيجا عالميا مناسبا لكل من الطقس الحار والبارد، ويلاحظ هذا النسيج تغيرات درجة الحرارة، فهو يوفر مقدارا صغيرا من العزل عندما يكون دافئا ويزيد من العزل استجابة لدرجات الحرارة الباردة.

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