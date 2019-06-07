شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة ترتبط بهاتفك الذكى يمكنها الكشف عن الأطعمة الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تخبرك الهواتف الذكية قريبًا عن موعد فساد الطعام، وذلك بفضل جهاز استشعار جديد لا يكلف إنتاجه إلا القليل جدًا، حيث يمكن لأجهزة استشعار التي طورها علماء بريطانيون اكتشاف الغازات الناتجة عن اللحوم والأسماك الفاسدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستقلل هذه الأدوات الرخيصة والصديقة للبيئة من هدر الطعام والتلوث البلاستيكي وقد تقلل من أسعار البائعين أيضًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور فيرات جودر، من قسم الهندسة الحيوية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، إن تواريخ الاستخدام ليست موثوقة تمامًا من حيث السلامة، حيث يمرض الناس غالبًا بسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية بسبب ضعف التخزين، حتى عندما يكون عنصر ما قيد الاستخدام خلال تناوله".



الأداة الجديدة

Advertisements

كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن الطعام قد يكون صالحًا رغم تاريخ الاستخدام فى كثير من الأحيان، إلا أن واحد من كل ثلاثة مستهلكين في المملكة المتحدة يتخلص من الطعام فقط لأنه يصل إلى قرب نهاية تاريخ الاستخدام، لكن فى حقيقة الأمر فإن 60% أى ما يساوى 4.2 مليون طن من المنتجات البالغة قيمتها 15.9 مليار دولار يتم الاستغناء سنويًا وهي آمنة للتناول.

وقال الدكتور جودر: "المواطنون يريدون أن يكونوا واثقين من أن طعامهم آمن لتناوله، وأن يتجنبوا أيضًا إلقاء الطعام دون داعٍ لأنهم غير قادرين على الحكم على سلامته".

وتكلف النماذج الأولية للأداة المرتبطة بالهاتف الذكى الذى تم ابتكارها أقل من بنسين، وهى المعروفة باسم أجهزة استشعار الغاز الكهربائية الورقية (PEGS)، فإنها تكتشف الغازات الصادرة عن الطعام التى تشير إلى أنها غير صالحة للاستخدام البشري، وتتم قراءة البيانات من جانب أشخاص يحملون هاتفًا ذكيًا بمسحها من العبوة.

وقال الدكتور جودر: "هذه المجسات رخيصة بما يكفي ونأمل أن تستخدمها محلات السوبر ماركت في غضون ثلاث سنوات."