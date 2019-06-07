خدمة الألعاب السحابية Google Stadia ستصدر في شهر نوفمبر، وإليكم كافة التفاصيل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بالتشويق لخدمة بث الألعاب السحابية الخاصة بها Google Stadia في شهر مارس الماضي، وهي الخدمة التي تأمل من خلالها شركة جوجل إلى جلب الألعاب التي تتطلب العتاد القوي مثل حواسيب الألعاب أو أجهزة الألعاب المنزلية إلى التلفزيونات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على أجهزة الألعاب الباهظة الثمن. وكما وعدتنا بالفعل، فقد قامت شركة جوجل اليوم بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة.
في البداية، كشفت لنا شركة جوجل اليوم أنه سيتم إطلاق خدمة Google Stadia في شهر نوفمبر المقبل في البلدان التالية : بلجيكا وفنلندا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ستوفر هذه الخدمة خطتين، واحدة مجانية تدعى Google Stadia Base وأخرى مدفوعة تدعى Google Stadia Pro وتكلف 9.99 دولار أمريكي في الشهر. ومع ذلك، لن تكون الخطة المجانية متاحة حتى العام 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على خطة Google Stadia Pro هذا العام، فلن تكون هناك طريقة للحصول عليها بشكل مستقل، إلا إذا قمت بشراء حزمة بقيمة 129 دولار أمريكي يٌطلق عليها إسم Google Stadia Founder’s Edition. هذه الحزمة متاحة للطلب المسبق الآن على متجر Google Store، وتتألف من وحدة التحكم Night Blue Stadia Controller، وجهاز Chromecast Ultra، وثلاثة أشهر من الإشتراك في خطة Google Stadia Pro، وإمكانية الوصول إلى Destiny 2: The Collection. يمكنك أيضًا الحصول على تصريح Buddy Pass حتى تتمكن من منح أحد أصدقائك 3 أشهر من الإشتراك في خطة Google Stadia Pro أيضًا.
إذن ما هو الفرق بين خطة Google Stadia Base و Google Stadia Pro؟ حسنًا، الخطة الأولى ستتيح لك بث الألعاب بدقة 1080p كحد أقصى ودعم صوت الستيريو، في حين ستتيح لك خطة Google Stadia Pro بث الألعاب بدقة تصل إلى 4K HDR وبمعدل 60 إطار في الثانية مع دعم الصوت المحيطي إذا كان لديك إنترنت سريع. وبالحديث عن ذلك، يلزم وجود سرعة قدرها 35 ميغابايت في الثانية للإستفادة من الخدمة بكافة الإعدادات القصوى، ولكن يمكنك إستخدام Google Stadia مع إنترنت بسرعة 5 ميغابايت في الثانية فقط، ولكن الدقة ستكون منخفضة.
الإشتراك في خطة Google Stadia يتطلب 9.99 دولار أمريكي في الشهر مع العلم بأن هذا الإشتراك لا يتضمن أي ألعاب إلا إذا قمت بالحصول على الحزمة المذكورة آنفًا. ستظل بحاجة إلى الدفع مقابل كل لعبة ترغب فيها، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الخطة المجانية أم المدفوعة. ومع خطة Google Stadia Pro، سيتم تزويدك بألعاب مجانية إضافية يتم إصدارها من حين لآخر، وخصومات حصرية على بعض الألعاب، وهذه هي الميزات التي لن تكون متوفرة في الخطة المجانية Google Stadia Base. لسوء الحظ، لا تزال شركة جوجل تلتزم الصمت بشأن تكلفة كل لعبة.
لا شك أنك تتساءل الآن ما هي الألعاب التي ستكون متوفرة في خدمة Google Stadia منذ البداية؟ حسنًا، الخدمة ستحتوي على 31 لعبة في البداية تشمل :
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Doom Eternal
- Doom 2016
- Rage 2
- The Elder Scrolls Online
- Wolfenstein: Youngblood
- Destiny 2
- Get Packed
- Grid
- Metro Exodus
- Thumper
- Farming Simulator 19
- Baldur’s Gate III
- Power Rangers: Battle for the Grid
- Football Manager
- Samurai Shodown
- Final Fantasy XV
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider
- NBA 2K
- Borderlands 3
- Gylt
- Mortal Kombat 11
- Darksiders Genesis
- Assassin’s Creed: Odyssey
- Just Dance
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint
- Tom Clancy’s The Division 2
- Trials Rising
- The Crew
ستتمكن من إستخدام Google Stadia على الحواسيب من خلال المتصفح Google Chrome، وفي التلفزيونات مع Chromecast Ultra ووحدة التحكم Stadia Controller، وفي الهواتف الذكية أيضًا على الرغم من أنها ستكون متوفرة في البداية فقط لكل من Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن وحدة التحكم Stadia Controller ستباع مقابل 69 دولار أمريكي، وبثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأخضر الفاتح.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة الألعاب السحابية Google Stadia ستصدر في شهر نوفمبر، وإليكم كافة التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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