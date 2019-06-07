شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بياناتك الخاصة فى خطر بسبب وصول الإنترنت لكل الأجهزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الأدوات الذكية مثل أليكسا ومساعد جوجل أكثر شيوعًا، ولكن يتم تحذير الناس من مخاطر وجود الكثير من التكنولوجيا الذكية فى منازلهم، حيث يمكن الآن لأجهزة التليفزيون وأجهزة التحكم في درجة الحرارة وأقفال الأبواب والمصابيح الكهربائية وفرشاة الأسنان الاتصال بالإنترنت وجمع ونقل البيانات المتعلقة بالسلوك الشخصي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تساءل اثنان من الأكاديميين الجامعيين عما يحدث للبيانات التي تم جمعها بواسطة هذه الأجهزة ومن الذي يستخدمها بعد ذلك، حيث إن البيانات أصبحت الآن سلعة ثمينة.



اليكسا

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وحذر الأستاذان كريس سبيد وجو ليندلي، وهما خبراء في الإنترنت من الأمن الخاص بها، قائلين إن التكنولوجيا الذكية عرضة للهاكرز.

وقال ليندلي، من جامعة لانكستر، إن شركات التكنولوجيا تستخدم بشكل متزايد التكنولوجيا الذكية لبيع المنتجات وجمع البيانات.

فيما قال البروفيسور سبيد، من جامعة أدنبرة، إنه يمكن استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل إيجابي في القطاع الصحي لتشخيص المرض، لكنه حذر من مشاكل تنظيم تلك البيانات، فربما يتم بيعها لطرف ثالث كبيانات مهمة لها.