شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 أحداث تكنولوجية وقعت مؤخرًا يجب معرفتها.. أزمة يوتيوب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكى، عن مجموعة من أهم وأحدث الأخبار التكنولوجية التى حدثت اليوم والتى تعتبر تغيرًا حقيقيًا فى عالم التكنولوجيا الحديثة، وهى:

1. إزلة "يوتيوب" لآلاف من مقاطع الفيديو التى تدعم التمييز العنصرى وعمليات إطلاق النار الجماعية وأحداث العنف.

2. شركة هواوى تشعر بالضيق بسبب إدراجها فى القائمة السوداء فى الولايات المتحدة وهو ما جعلها تقطع كل الطلبات عن الموردين بالفعل.

3. كشفت شركة أمازون النقاب عن طائرة "برايم إير" بدون طيار والتى يمكنه الطيران حتى 15 ميلا لتوصيل الطرود والشحنات للعملاء خلال 30 دقيقة.

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4. أكد "جيف ويلك" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون للمستهلكين خلال مؤتمر "Mars" أن وضع الشركة على ما يرام بعد عمليات التحقيقات الحكومية التى تعرض لها.

5. يمكن لأداة الاختراق الجديدة التى أنشأها الباحثون تخمين كلمة مرورك بدقة من خلال الاستماع إلى صوت أصابعك التى تنقر على شاشة الهاتف، حيث تعمل التقنية على تخمين ما يقرب من 75% من أرقام الباسورد المكونة من 4 أرقام والمستخدمة فى 10 محاولات فى اختبار واحد.

6. نجم فيلم "علاء الدين" "مينا مسعود" يرفع دعوى قضائية ضد "تسلا" بعد أن قال عيب فى التصنيع تسبب فى خلع عجلة السيارة ما عرضه لحادث بعد يوم واحد من شرائها.

7. تعهد روبرت داوني جونيور بطل "آيرون مان" من استخدام الروبوتات وتقنية النانو لتنظيف الأرض بشكل كبير في العقد المقبل.