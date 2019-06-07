كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أمازون تكشف عن طائرة التوصيل “Prime Air” الجديدة

متابعة-سنيار: في مؤتمر “Amazon re: MARS” في لاس فيجاس، يوم الأربعاء، كشفت شركة Amazon عن أحدث طائراتها من دون طيار “Amazon Prime Air”، وقد كشفت الشركة عن طائرات بدون طيار من قبل ولكن أحدثها لديها تصميم جديد.

تم تصميم الطائرة بدون طيار الجديدة الخاصة بنظام التسليم من Amazon لتطير مسافة تصل إلى 15 ميلا وتوصيل الطرود، وقد قامت أمازون باختبار هذه الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة.

يتضمن أحدث تصميم للطائرات بدون طيار التقدم في الكفاءة والاستقرار، والأهم من ذلك، في السلامة، كما أنها فريدة من نوعها، وتقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

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إنه تصميم هجين، يمكن أن يقلع وتهبط عموديا، مثل طائرة هليكوبتر، كما أنه فعال وديناميكي مثل الطائرة، وينتقل بسهولة بين هذين الوضعين.