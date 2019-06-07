كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Elon Musk” يعلن دعم سيارات “Tesla” تطبيقات وألعاب الطرف الثالث

متابعة-سنيار: أثناء حديث حول كل ما يتعلق ببودكاست Ride the Lightning المتعلق بـ Tesla والذي تم بثه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تطرق الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إلى إمكانات نظام المعلومات والترفيه في السيارات الكهربائية لدعم ألعاب وتطبيقات الجهات الخارجية.

تقدم سيارات Tesla حاليا خدمات Tesla فقط لبث الموسيقى والكتب والبودكاست وأدوات التنقل والخرائط وحتى الألعاب على شاشات لوحة القيادة.

تشمل الألعاب المتوفرة في سيارات طراز S و X و 3 سيارات 2048 و Super Breakout و Missile Command و Asteroids و Lunar Lander و Centipede، كما أن Cuphead قادمة بحلول نهاية العام.

وقال Musk خلال البودكاست: “مع نمو عدد المركبات لدينا، من المحتمل أن يكون من المنطقي تطوير ألعاب وتطبيقات أخرى لـ Tesla”. “نحن فقط بحاجة إلى الكثير من السيارات”.

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وأوضح أنه بالنسبة للمطورين لإنشاء تطبيقات Tesla منفصلة، يجب أن يكون هناك “ما يكفي من قاعدة تثبيت تضمن هذا الجهد”.

ألمح Musk سابقا إلى Tesla باعتبارها شركة تكنولوجيا أكثر من شركة سيارات، مع تحديثاتها عبر الهواء والتحسينات الرقمية لأداء البطارية.

ووفقا لـ “Electrek، استكشفت Musk منذ عام 2012 بناء منصة تطبيقات تابعة لجهة خارجية – خاصة مع شاشات العرض الأنيقة، ومع الطراز 3، انتقلت Tesla من شاشتين إلى واحدة فقط في الكونسول الوسطي حيث يوجد كل شيء – حتى التحكم في المناخ وعداد السرعة.