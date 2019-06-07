آبل تقول بأنها كانت تعمل على دعم الماس في لوحيات iPad منذ سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، أعلنت شركة آبل عن نظام iPadOS من أجل لوحيات iPad التابعة لها. وإتضح في وقت لاحق أن هناك أدلة تشير إلى أن شركة آبل قررت إضافة دعم الماوس إلى iPadOS، وهو ما تم بالفعل تداوله في العديد من التقارير في الماضي.

لقد أكدت شركة آبل ذلك الآن وتحدثت مع الصحفي

So, on mouse support... Apple made clear to me it is an ACCESSIBILITY FEATURE first and foremost. Meant for users who literally cannot access their devices without a mouse, joystick, whatnot. As @stroughtonsmith found, it’s in AssistiveTouch menu.



Thread… — Steven Aquino (@steven_aquino) June 4, 2019

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والذي أكدت له أنها كانت تعمل على دعم الماوس في لوحيات iPad منذ سنوات، وأنهت نجحت في تحقيق ذلك أخيرًا مع iPadOS. ومع ذلك، كان الصحفي Steven Aquino سريعًا في الإشارة إلى أن دعم الماوس كان من أجل المستخدمين ذوي الإحتياجات الخاصة، بدلا من ميزة تهدف لمساعدة عامة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم.

تم تصميم هذا الدعم ليكون بمقدور المستخدمين الذين لا يمكنهم الوصول إلى الجهاز من دون ملحق يستند على مؤشر مواصلة إستخدام جهاز iPad. تفتخر شركة آبل بالميزات الموجهة للمستخدمين ذوي الإحتياجات الخاصة التي أضافتها إلى أنظمة التشغيل الخاصة بها على مر السنين، لذلك لا يمثل ذلك مفاجأة بالفعل، على الرغم من أننا نعتقد بأن المستخدمين غير المعوقين سيرحبون على الأرجح بدعم الماوس في iPadOS.

على أي حال، ينبغي أن تكون لدينا فكرة أفضل عن مدى دعم الماوس بمجرد إطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام iPadOS في وقت لاحق من هذا العام، ولكن إذا كنت تعتقد بأن إستخدام الماوس مع iPad سيعزز إنتاجيتك، فقد يكون من الأفضل بالنسبة لك التحقق من هذه الميزة الجديدة.