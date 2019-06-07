الارشيف / علوم وتكنولوجيا

آبل تقول بأنها كانت تعمل على دعم الماس في لوحيات iPad منذ سنوات

0 نشر
محمد المسعودي 0 تبليغ

Advertisements

iPad Pro 2017

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، أعلنت شركة آبل عن نظام iPadOS من أجل لوحيات iPad التابعة لها. وإتضح في وقت لاحق أن هناك أدلة تشير إلى أن شركة آبل قررت إضافة دعم الماوس إلى iPadOS، وهو ما تم بالفعل تداوله في العديد من التقارير في الماضي.

لقد أكدت شركة آبل ذلك الآن وتحدثت مع الصحفي

والذي أكدت له أنها كانت تعمل على دعم الماوس في لوحيات iPad منذ سنوات، وأنهت نجحت في تحقيق ذلك أخيرًا مع iPadOS. ومع ذلك، كان الصحفي Steven Aquino سريعًا في الإشارة إلى أن دعم الماوس كان من أجل المستخدمين ذوي الإحتياجات الخاصة، بدلا من ميزة تهدف لمساعدة عامة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم.

Advertisements

تم تصميم هذا الدعم ليكون بمقدور المستخدمين الذين لا يمكنهم الوصول إلى الجهاز من دون ملحق يستند على مؤشر مواصلة إستخدام جهاز iPad. تفتخر شركة آبل بالميزات الموجهة للمستخدمين ذوي الإحتياجات الخاصة التي أضافتها إلى أنظمة التشغيل الخاصة بها على مر السنين، لذلك لا يمثل ذلك مفاجأة بالفعل، على الرغم من أننا نعتقد بأن المستخدمين غير المعوقين سيرحبون على الأرجح بدعم الماوس في iPadOS.

على أي حال، ينبغي أن تكون لدينا فكرة أفضل عن مدى دعم الماوس بمجرد إطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام iPadOS في وقت لاحق من هذا العام، ولكن إذا كنت تعتقد بأن إستخدام الماوس مع iPad سيعزز إنتاجيتك، فقد يكون من الأفضل بالنسبة لك التحقق من هذه الميزة الجديدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آبل تقول بأنها كانت تعمل على دعم الماس في لوحيات iPad منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا