محامي الفيسبوك يجادل بأنه ينبغي على المستخدمين ” عدم توقع الخصوصية “

فاطمة أيت طالب - دبي - أثناء التسجيل وإستخدام خدمة مجانية على الإنترنت مثل الفيسبوك، فهل تتوقع أن يتم إحترام خصوصيتك؟ قد يفكر المرء في ذلك، ولكن وفقا لأحد محامي الفيسبوك، فيبدو أن هذا ليس هو الحال لأنه جادل في المحكمة كجزء من دفاعه عن الفيسبوك على أنه لا يتوجب على المستخدمين توقع أن يتم إحترام خصوصيتهم.

ووفقا لتقرير صادر عن Law360، فقد جاءت تعليقات المحامي Orin Snyder كجزء من محاولته للدفاع عن الشركة في الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة ضدها بسبب فضيحة Cambridge Analytica. ونُقل عن السيد Orin Snyder قوله : ” لا يوجد أي غزو للخصوصية على الإطلاق، لأنه لا توجد خصوصية أصلاً “، وأضاف : ” عليك أن تحرس شيئًا ما عن كثب لتكون لديك توقعات معقولة للخصوصية “.

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يدعي المحامي Orin Snyder أثناء دفاعه عن الفيسبوك أنه يجب النظر إلى الشركة على أنها ” مدينة رقمية ” حيث يتخلى المستخدمون طواعية عن معلوماتهم الخاصة، وعلى هذا النحو، يجب ألا يتوقعوا أي نوع من الخصوصية نتيجة لذلك. ومع ذلك، لم يكن الجميع مقتنعًا بتلك الحجة، بما في ذلك قاضي المحكمة Vince Chhabria.

ووفقا لموقع Law.com، فقد رد القاضي Vince Chhabria بقوله : ” ما تقوله الآن يبدو مخالفًا للرسالة التي تنشرها الفيسبوك نفسها حول الخصوصية “. لقد تعرضت سمعة الفيسبوك لضرر كبير في الأونة الأخيرة بعد كل هذه الفضائح المتعلقة بالخصوصية. في الواقع، هناك بعض الشركات مثل آبل التي تستغل وضعية الفيسبوك الراهنة للترويج لمنتجاتها الخاصة. وفي حالة آبل نفسها، فهي تدعي أنها لا تتعامل مع عملائها وكأنهم منتج كما تفعل الفيسبوك.