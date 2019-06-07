شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تمسح قاعدة بياناتها الخاصة بتقنية "التعرف على الوجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت مايكروسوفت صريحة حول رغبتها في تنظيم تكنولوجيا "التعرف على الوجه" بشكل صحيح، حيث ناشد رئيس الشركة "براد سميث" الكونجرس مباشرة العام الماضي باتخاذ خطوات لإدارة التكنولوجيا.

وبحسب موقع engadget الامريكى، فقد رفضت مايكروسوفت بيع هذه التكنولوجيا لقوات شرطة كاليفورنيا، والآن، تواصل الشركة حملتها من خلال حذف قاعدة بيانات MS Celeb الخاصة بها بهدوء، والتي تحتوى على أكثر من 10 ملايين صورة لنحو 100 ألف شخص.

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وقد أنشأت Microsoft قاعدة البيانات عام 2016 ، ووصفتها بأنها أكبر مجموعة من بيانات التعرف على الوجه المتاحة للجمهور في العالم ، وتستخدم لتدريب أنظمة التعرف على الوجه من قبل شركات التكنولوجيا العالمية والباحثين العسكريين، ولكن لم يتم طلب موافقة الأشخاص الذين تظهر صورهم في المجموعة ، ولكن نظرًا لأن الأفراد كانوا يعتبرون من المشاهير تم سحب الصور من الإنترنت وفقا للقانون.

وكشف Harvey مدير مشروع Megapixels عن تفاصيل حول مجموعات البيانات التى كانت تحتوى عليها برنامج MS Celeb ، قائلا: "رغم الحذف فإن محتوياته لا تزال قيد المشاركة حول الويب".

وأضاف: "لا يمكنك اخفاء مجموعة بيانات بمجرد نشرها وتنزيلها لأنها توجد على محركات الأقراص الصلبة في جميع أنحاء العالم".