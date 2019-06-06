تكنولوجيا: ابتكارات تكنولوجية كانت حلما وأصبحت حقيقة..ألعاب الفيديو بالمطارات أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سنوات كثيرة جلسنا أمام شاشات السينما العالمية لمشاهدة أفلام الخيال العلمى بما فيها من تكنولوجيا لم نتصور فى يوما ما أنها ستكون قريبة من حياتنا اليوم، وإليكم أحدث الابتكارات التكنولوجية التى تحولت من حلم لحقيقة.



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